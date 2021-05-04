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Трое в реанимации: в МЧС уточнили детали пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Роман Захаров
06:49 04.05.2021
По сообщениям экстренного ведомства, во время инцидента никто не погиб.
Трое в реанимации: в МЧС уточнили детали пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В результате пожара, произошедшего в одной из гостиниц на Кожуховскй улице в Москве, пострадали семь человек, троим из которых потребовались реанимационные действия. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

По информации экстренного ведомства, благодаря усилиям находящихся на месте ЧП медиков, один человек пришел в сознание. Погибших в результате возгорания нет.

Пожар вспыхнул в здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, 26, ему был присвоен второй - повышенный - ранг сложности.

По предварительным данным, на момент начала инцидента внутри строения находились 305 человек.

Ранее была озвучена информация о трех погибших, однако позже данные были уточнены. 

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