СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Местом встречи президентов России и США могут стать столицы Чехии, Словении, Исландии и Азербайджана. К такому выводу пришли эксперты и бывшие чиновники администрации Белого дома. По информации издания Politico, властям ряда европейских государств уже предложили заняться организацией саммита. Среди них такие страны как Швейцария, Австрия и Финляндия - традиционно нейтральные и привыкшие выступать в подобной роли.

Тринадцатого апреля по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Это была вторая беседа лидеров после избрания Байдена на должность. Главы государств обсудили состояние двусторонних отношений и широкую международную повестку. Байден предложил Путину провести встречу «в третьей стране».

В Кремле оценили инициативу главы Белого дома. Как заявил по этому вопросу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, единственный временной ориентир на данный момент - летние месяцы.