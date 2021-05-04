Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.

Представители СМИ спросили Байдена, сможет ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу.

«Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет», - цитирует американского президента РИА Новости.

Ранее о возможной дате и месте встречи двух президентов высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.