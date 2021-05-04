Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Американский лидер рассчитывает на встречу с российским коллегой во время своей поездки в Европу.
© Фото: Al Drago,Keystone Press Agency, Globallookpress Пресс-служба президента РФ
Президент США Джо Байден надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.
Представители СМИ спросили Байдена, сможет ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу.
«Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет», - цитирует американского президента РИА Новости.
Ранее о возможной дате и месте встречи двух президентов высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.