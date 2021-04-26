В Кремле высказались о возможных дате и месте встречи Путина и Байдена. Как заявил по этому вопросу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, единственный временной ориентир на данный момент - летние месяцы.

«Речь действительно идет о, скажем так, в общем летних месяцах, но дата не определена и, конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», - сказал представитель Кремля.

Даты, о которых говорилось ранее, 15-16 июня, Песков не подтвердил, повторив, что никаких конкретных договоренностей еще нет. Какая страна станет принимающей - неизвестно.

Об июне ранее заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков. Перед этим желание встретиться с Владимиром Путиным выказал его американский коллега Джо Байден, заявивший, что сделать это можно в Европе летом 2021 года.