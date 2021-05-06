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Тридцать лет - лучшие в небе: чем уникальна пилотажная группа «Стрижи»

Константин Худолеев
05:15 06.05.2021
Воздушные асы из пилотажной группы «Стрижи» сегодня отмечают 30-летие. Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Воздушные асы из пилотажной группы «Стрижи» сегодня отмечают 30-летие. История группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, началась с середины 80-х годов, когда в истребительном авиаполке в Кубинке была сформирована группа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29.
Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда летчики впервые выступили на авиационном показе под названием «Стрижи».

«Нас построили, сказали – все, ребята. Выбираете себе название, называетесь, как хотите. Название утверждаем, шьем комбинезоны, этикетку на грудь, бейджик. И вот мы уже пилотажная группа. Вдруг один из пилотов говорит – а давайте "Стрижи". Юркая, быстрая, хорошая птица такая шустрая. Давайте "Стрижами" назовемся», - рассказал первый ведущий пилотажной группы Александр Кутузов.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» в составе девяти самолетов (пять Су-27 и четыре МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт стал мировым рекордом в истории авиации, а «девятка» получила название «Кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

В рамках подготовки к показательным выступлениям по случаю 30-летнего юбилея и Парада Победы пилотажная группа выполнила полеты в сложных метеоусловиях при прохождении грозового фронта. В маневрах участвовали девять МиГ-29.

«Изначально пилотажная группа летала, это четыре самолета, ромб. Далее по мере подготовки это стала шестерка. Отработали достаточно сложную программу шестеркой. И далее по мере подготовки летного состава мы поставили в строй седьмого, восьмого. В этом году мы подготовили еще одного летчика, который встал в строй девятым. И сегодня это уже полноценная девятка, выполняющая весь комплекс сложного и высшего пилотажа», - поделился ведущий пилотажной группы "Стрижи" Сергей Осяйкин.

В ходе полетов в рамках подготовки к Параду Победы летчики продемонстрировали фигуры группового пилотажа: «звезда», «стрела», «крест», «крыло», «копье», «ромб» и другие. Помимо этого, экипажи выполнили групповую «бочку» девяткой самолетов. Закончилось выступление эффектным роспуском самолетов - «тюльпаном».

Пятнадцатого мая «Стрижи» и «Русские витязи» совместно отпразднуют юбилеи. В честь этого события на аэродроме Кубинка состоится грандиозный праздник с воздушным показом – в небо впервые поднимутся сразу девять экипажей МиГ-29.

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