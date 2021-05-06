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Лучшие из лучших: пилотажной группе «Стрижи» исполняется 30 лет

Олеся Степакова
00:01 06.05.2021
Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда летчики впервые выступили на авиационном показе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Воздушные асы из пилотажной группы «Стрижи» сегодня отмечают 30-летие. История группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, началась с середины 80-х годов, когда в истребительном авиаполке в Кубинке была сформирована группа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29.

Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда летчики впервые выступили на авиационном показе под названием «Стрижи».

Зарубежный дебют пилотажной группы состоялся в октябре 1991 года на авиабазе Уппсала в Швеции, а уже в мае 1992 года они поразили французских зрителей на фестивале «Нормандия-Неман». Спустя год «Стрижи» были удостоены звания «Лучшая пилотажная группа мира».

В последующие годы «Стрижи» с достоинством представляли авиацию нашей страны в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт стал мировым рекордом в истории авиации, а «девятка» получила название «Кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

Летная программа пилотажной группы постоянно совершенствуется.

Так, в 2021 году «Стрижи» полностью обновили свою программу и впервые продемонстрируют групповой пилотаж с большим количеством перестроений в воздухе в составе 9 экипажей.

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