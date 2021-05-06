Повелители неба: кадры полетов пилотажной группы «Стрижи» для подготовки к Параду Победы

Пилотажная группа «Стрижи» выполнила полеты в рамках подготовки к показательным выступлениям по случаю 30-летнего юбилея группы и Парада Победы. Полеты девяти самолетов МиГ-29 состоялись в сложных метеоусловиях при прохождении грозового фронта.

Летчики продемонстрировали фигуры группового пилотажа: «звезда», «стрела», «крест», «крыло», «копье», «ромб» и другие. Помимо этого, экипажи выполнили групповую «бочку» девяткой самолетов. Закончилось выступление эффектным роспуском самолетов - «тюльпаном».

Мастерство экипажей запечатлели множество экшн-камер, установленных непосредственно в кабине пилотов. Съемка велась с использованием 40-кратных объективов и замедления до 400 кадров в секунду. Кроме того, снаружи были задействованы коптеры с разрешением съемки 4К, которые также были вынуждены работать при сильном ветре и дожде.