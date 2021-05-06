Путин заявил, что дополнительные выходные в мае оказались оправданными

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о дополнительных выходных днях между майскими праздниками оказалось оправданным, так как уровень заболеваемости COVID-19 в стране начал снижаться.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу...решение оказалось оправданным. У нас продолжается снижение заболеваемости, количество заболевших снижается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается», - заявил российский лидер.

Ранее глава государства подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. С предложением продлить майские праздники для жителей страны к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отмечала, что в таком разрыве между выходными днями специалисты видят определенные эпидемиологические риски - из-за активных перемещений и контактов с большим количеством людей в транспорте при перемещениях из города в область заболеваемость COVID-19 могла вырасти, объясняла Попова.