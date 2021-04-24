В Роспотребнадзоре оценили вероятность роста заболеваемости COVID-19 во время майских праздников

Нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют рост заболеваемости COVID-19 в России, если граждане будут соблюдать меры по борьбе с распространением инфекции. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», - приводит ТАСС его слова.

Специалист напомнил, что Роспотребнадзор ежегодно рассказывает, как можно безопасно провести майские праздники. При этом он подчеркнул, что в условиях пандемии соблюдать противоэпидемические меры необходимо в первую очередь.

«Не важно, где вы проводите выходные, на даче или дома. Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях. Поэтому лучше избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску», - объяснил эксперт свою позицию.

В пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Согласно документу, выходные у россиян в текущем году продлятся с 1 по 10 мая.