Лавров заявил о разрушении Брюсселем архитектуры отношений между Россией и ЕС

Череда антироссийских санкций со стороны Запада не является легитимной, поскольку их вводят без какой-либо убедительной доказательной базы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно», - сказал он по итогам переговоров с армянским коллегой.

Комментируя планы Евросоюза ввести новые ограничения против России, министр высказал мнение, что Брюссель сейчас обуревает мания безнаказанности, а это, убежден Лавров, является путем в никуда.

«Если говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом, между брюссельскими структурами, то вся архитектура этих отношений, которая была, наверное, беспрецедентно развита в свое время, она разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Отношения стран Запада и России сейчас переживают не лучшие времена и находятся на низком уровне. Евросоюз и США пытаются влиять на политику нашего руководства путем давления с помощью санкций. Подобные недружественные действия, разумеется, не остаются без ответа. Например, в марте этого года ЕС внес в санкционный список шестерых российских граждан. Вскоре Москва назвал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд на территорию России.