Австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали политику ЕС в отношении России, отметив предвзятость со стороны Брюсселя. Свои комментарии люди оставили под одним из материалов издания, который был посвящен взаимоотношениям РФ и Евросоюза.

«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», - написал один из пользователей.

Другой читатель высказал мнение, что Россия не станет терпеть санкции и оскорбления со стороны «верных Соединенным Штатам стран».

«Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не последовало. Захват территорий Палестины - также никаких санкций. Саудовская Аравия - никаких ограничений, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда ограничения были просто смешными. До сих пор нет каких-либо санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС - никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире, желая, чтобы его воспринимали в качестве сильного и объективного партнера», - приводит РИА Новости слова еще одного возмущенного австрийца.

МИД РФ в конце апреля назвал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в нашу страну. В ведомстве при этом сообщили, что Москва приняла соответствующее решение в ответ на ограничительные меры в отношении шести россиян, введенные Евросоюзом в марте.