Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России

Роман Захаров
13:30 05.05.2021
Некоторые жители Австрии высказали мнение, что Евросоюз «гадит России по указке США».
Австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России
© Фото: Andrzej Rembowski, Pixabay
Читайте нас на:

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали политику ЕС в отношении России, отметив предвзятость со стороны Брюсселя. Свои комментарии люди оставили под одним из материалов издания, который был посвящен взаимоотношениям РФ и Евросоюза.

«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», - написал один из пользователей.

Другой читатель высказал мнение, что Россия не станет терпеть санкции и оскорбления со стороны «верных Соединенным Штатам стран».

«Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не последовало. Захват территорий Палестины - также никаких санкций. Саудовская Аравия - никаких ограничений, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда ограничения были просто смешными. До сих пор нет каких-либо санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС - никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире, желая, чтобы его воспринимали в качестве сильного и объективного партнера», - приводит РИА Новости слова еще одного возмущенного австрийца. 

МИД РФ в конце апреля назвал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в нашу страну. В ведомстве при этом сообщили, что Москва приняла соответствующее решение в ответ на ограничительные меры в отношении шести россиян, введенные Евросоюзом в марте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:12 В стране и мире
Видео
Эстафета памяти: байкеры из Словакии доставят частицу Вечного огня из Москвы в Братиславу
12:08 В стране и мире
Мишустин утвердил список поручений после обращения Путина к Федеральному собранию
11:07 Армия
Видео
Крылом к крылу: в Екатеринбурге прошла первая тренировка пролета авиации
10:13 В стране и мире
Двух человек задержали по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
09:33 В стране и мире
На встрече Путина и Рахмона будет затронут вопрос о ситуации на границе Таджикистана и Киргизии
Популярное
Популярное
Туристки из Украины задержаны в Турции за откровенную фотосессию
Стивен Сигал подарил Николасу Мадуро самурайский меч
В Пентагоне проверят работу специалистов ведомства по НЛО
Названы правила безопасного пикника с шашлыками
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.