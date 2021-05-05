В посольстве РФ назвали вызов посла в МИД Франции демаршем Евросоюза

Российское посольство во Франции прокомментировало вызов посла РФ Алексея Мешкова во французское Министерство иностранных дел. В диппредставительстве, в частности, заявили, что такие действия Парижа можно рассматривать как часть согласованного между странами Евросоюза (ЕС) демарша.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны, является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС. Со своей стороны, посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу, особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц», - сказано в сообщении посольства.

Во вторник, 4 мая, посол РФ Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, где ему была выражена озабоченность мерами по ограничению найма сотрудников дипломатического представительства. Также дипломату было заявлено, что новые российские санкции против европейских чиновников не дадут возможность снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом.