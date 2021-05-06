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Лавров заявил о нормализации ситуации в Карабахе

Ян Брацкий
11:36 06.05.2021
Глава МИД РФ отметил, что российские миротворцы эффективно решают незначительные инциденты на подконтрольной территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, а незначительные инциденты эффективно урегулируются российским миротворцами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время официального визита в Ереван.

«В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными», - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Кроме того, министры отметили ритмичную работу трехсторонней группы на уровне вице-премьеров и выразили надежду на продуктивный диалог между Ереваном и Баку.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. В настоящее время миротворцы способствуют оказанию гуманитарной помощи населению, помогают восстанавливать гражданскую и инженерную инфраструктуру, а также занимаются разминированием территории.

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