Российские миротворцы доставили медоборудование в Карабах

Накануне офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставили очередную партию гуманитарной помощи в отдаленные населенные пункты.

Так, в акушерско-фельдшерские пункты поселков Шош и Параватумб российскими миротворцами от лица благотворительной организации «Русская гуманитарная миссия» были переданы наборы медицинского оборудования для оказания первой медицинской помощи. Каждый набор включает в себя тонометр, пульсометр, стетофонендоскоп, глюкометр, термометры, и иные приборы и расходные материалы к ним.

«Без сомнения, местные жители рады каждому нашему визиту, рады доставленному медицинскому оборудованию. Оно позволит сделать медицинскую помощь более доступной для каждого жителя Нагорного Карабаха», - заявил офицер Центра гуманитарного реагирования Алексей Орлов.

Всего за последние две недели врачам Нагорного Карабаха было передано около 50 комплектов медицинского оборудования. Так, в районную больницу города Мардакерта для дальнейшего распределения было передано 33 набора. Помимо этого, российские миротворцы самостоятельно доставили медоборудование в отдаленные населенные пункты.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.