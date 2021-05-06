Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване

Ян Брацкий
10:02 06.05.2021
Министр возложил траурный венок к памятному мемориалу и провел встречу с армянским коллегой.
Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров почтил память жертв геноцида армян в ходе официального визита в Ереван. Глава МИД возложил цветы к мемориалу в центре армянской столицы.

У мемориала его встретил армянский коллега Ара Айвазян. Министры вместе возложили венки у памятной стелы, после чего полили ель на Алле памяти. Это дерево Сергей Лавров посадил во время своего визита в Армению в 2007 году.

По оценкам историков, в период геноцида армян во времена Османской империи, были убиты порядка 1,5 миллионов человек. Турция последовательно отрицает факт геноцида. Двадцать четвертого апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян, что осложнило и без того непростые отношения официальных Вашингтона и Анкары.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:30 В стране и мире
Мишустин утвердил план повышения газификации в регионах РФ
07:36 Армия
МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика США над Чукотским морем
06:24 В стране и мире
СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена
07:54 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих и десятки единиц техники: как прошла тренировка Парада Победы в Новосибирске
06:57 Спорт
Видео
Впереди Канада: Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ по хоккею
Популярное
Популярное
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Штормы и наводнения: ученые предупредили о грядущих катастрофах
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Стала известна доля жены Гейтса при разводе
Видео
«Штраф - это мало»: брат избившего девушку Mellstroy рассказал, какой бы приговор подошел стримеру
В Пентагоне проверят работу специалистов ведомства по НЛО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.