Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров почтил память жертв геноцида армян в ходе официального визита в Ереван. Глава МИД возложил цветы к мемориалу в центре армянской столицы.

У мемориала его встретил армянский коллега Ара Айвазян. Министры вместе возложили венки у памятной стелы, после чего полили ель на Алле памяти. Это дерево Сергей Лавров посадил во время своего визита в Армению в 2007 году.

По оценкам историков, в период геноцида армян во времена Османской империи, были убиты порядка 1,5 миллионов человек. Турция последовательно отрицает факт геноцида. Двадцать четвертого апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян, что осложнило и без того непростые отношения официальных Вашингтона и Анкары.