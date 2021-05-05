Повелители глубины: водолазы отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают водолазы. Их задачи за более чем вековую историю значительно расширились - теперь на вооружении у них самое современное оборудование и робототехнические комплексы.

Перед тем как спускаться под воду каждый элемент, каждое движение нужно отработать на поверхности. Макет разрушенного трубопровода - точно такой же ждет на глубине. Сначала полсотни деталей нужно собрать в необходимом порядке, а затем затянуть соединения намертво. В мутной воде и почти без света упустить из виду любую мелочь равносильно провалу всей задачи.

Глубоководный ремонт любого уровня сложности, спасательные операции, обследование подводной части кораблей и судов или поиск затонувших объектов - каждый спуск под воду это выполнение крайне важной задачи, которая под силу только специалисту.

«Под водой надо прежде всего показывать высокую концентрацию внимания, ничего не потерять, все делать строго и последовательно. Ну и торопиться не торопясь, скажем так. Все зависит от ситуации, бывает, что счет идет на минуты, на секунды, когда нужно сделать все очень быстро, отчего может зависеть чужая жизнь», - объяснил командир отделения водолазов Виктор Апрелькин.

Глубоководных водолазов можно сравнить с космонавтами и далеко не только из-за снаряжение, так напоминающее скафандр. Отбор сюда почти такой же строгий, как и для полета на орбиту.

«Водолазы должны обладать отменным здоровьем, они не зря проходят специализированные углубленные медицинские комиссии. Плюс, он не должен бояться нахождения под водой. Это вообще стрессовая ситуация для человека, поэтому водолаз должен уметь себя держать и контролировать под водой», - сказал старший водолазный специалист аварийно-спасательного отряда Балтийского флота Алексей Подкользин.

Водолазы спецподразделений для борьбы с морскими диверсантами отвечают за организацию подводной обороны кораблей, соединений и даже целых военно-морских баз. Для этого иногда приходится часами находиться под водой, по сантиметрам обследуя дно в поисках мин или тайников, или сменяя друг друга сутками охранять подступы к военной гавани.