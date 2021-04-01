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Спецназ Тихоокеанского флота провел учения в акватории Авачинской бухты и на береговом полигоне

Светлана Головина
Денис Ивлев
08:34 01.04.2021
В заданном районе бойцам нужно было обнаружить «диверсантов», а после осмотреть дружественные корабли на предмет взрывчатых устройств и повреждений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Камчатке в акватории Авачинской бухты и на береговом полигоне подразделение по борьбе с диверсионными силами и средствами соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провело специальное учение в акватории Авачинской бухты и на береговом полигоне.

Боевые пловцы в водолазной амуниции погрузились под воду. В заданном районе им нужно было обнаружить условного противника, а именно «диверсантов», а после осмотреть дружественные корабли на предмет взрывчатых устройств и повреждений.

Самой эффектной частью учений стала отработка противодиверсионных мероприятий для безопасной стоянки кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота в пункте базирования. В акватории бухты Малая Лагерная специалисты установили заряды на препятствия, которые мешали проходу кораблей и с помощью их подрыва обеспечили безопасный проход к пирсам.

«Вода еще очень холодная - около 0 градусов. Но водолазы могут достаточно долго работать в такой температуре, так как у них есть теплые костюмы, а реальное время нахождения под водой все же больше зависит от размера кислородного баллона», - передает с места корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

Спецназ флота обладает оборудованием и для выполнения задач на земле. Этот же отряд осуществил тактические стрельбы из автоматического оружия, а после произвел подрыв управляемых мин. Всего в учениях были задействованы 50 человек.

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