Тайны холодного ила: гидрографы обнаружили уникальный корабль времен ВОВ на дне Кольского залива

На дне Кольского залива ученые обнаружили уникальный корабль времен Второй мировой войны. Сейчас там проходит экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) под названием «Помни войну».

Специалисты буквально метр за метром прочесывают дно и находят новые места гибели кораблей. На поиски затонувших судов гидрографы отправляются ежедневно. Рельеф дна изучается очень кропотливо - сантиметр за сантиметром. В работе используется гидролокатор бокового обзора, он может работать на глубинах до 300 метров.

«От него идет сигнал - эхолотирование - и обратно возвращается. Тем самым он отражает поверхность дна. И мы в онлайн режиме делаем также запись и видим, что у нас находится на дне», - объяснил старший инженер-геофизик Дмитрий Домашов.

Вскоре прибор подал сигнал: на грунте обнаружено судно. Его длина - 110 метров и оно очень хорошо сохранилось.

Оказалось, что на глубине примерно 40 метров покоится американский транспорт «Стил Уокер», поставленный в СССР в годы Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза. Водолазы спустились на дно. Подводный спецназ полностью обследовал корабль и выяснил, что на его борту находится груз, который так и не успел попасть на берег: 3 июня 1942 года в трюме судна прогремел взрыв, после чего оно затонуло.

Дно Кольского залива после Великой Отечественной войны можно сравнить с военно-морским музеем. Одна из самых интересных находок - «Томас Дональдсон» - сухогруз, который немецкая подводная лодка уничтожила перед самым окончанием войны - в марте 1945 года. Это на его борту были знаменитые «Шерманы», поднятые в 2017 году. Один из них восстановили, привели в боевое состояние, и теперь он - участник Парадов Победы.

Еще один экспонат - американский бомбардировщик «Бостон». На глубине 25 метров его фюзеляж зафиксировал подводный дрон.

«Лежит на грунте, без хвостового оперения, то есть, получается, у него половина фюзеляжа, нос и крылья», - поделился информацией старший офицер отдела гидрографической службы Северного флота Александр Зубарев.

Сейчас водолазы готовятся детально обследовать находку, после чего будет обсуждаться возможность ее подъема. Так что работы у гидрографов еще много. Тем более, рядом нашли судно, которого не было на карте и которое пока не идентифицировали. А еще обнаружили носовую часть, предположительно, транспорта «Алькоу кадет». Все это станет объектами для дальнейших исследований.