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На встрече Путина и Рахмона будет затронут вопрос о ситуации на границе Таджикистана и Киргизии

Роман Захаров
09:33 05.05.2021
По словам Дмитрия Пескова, переговоры лидеров двух стран запланированы на 8 мая.
На встрече Путина и Рахмона будет затронут вопрос о ситуации на границе Таджикистана и Киргизии
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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На встрече президента РФ Владимира Путина с его таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном будет затронут вопрос о ситуации на границе Таджикистана и Киргизии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Переговоры планируются (в Москве 8 мая - прим. ред.). Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться», - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.

Ранее стало известно, что Рахмон прибудет в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Конфликт жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военнослужащих двух государств, которое длилось более шести часов. Стрельба велась в том числе с применением пулеметов и минометов. В результате инцидента есть погибшие с обеих сторон. В случившемся власти двух стран обвиняют друг друга.

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