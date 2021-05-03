В Таджикистане возбудили дело о развязывании войны из-за конфликта на границе с Киргизией

Власти Таджикистана возбудили уголовное дело в отношении некоторых граждан Киргизии из-за конфликта на границе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте таджикистанской Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны) и части 2 статьи 104 (Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан», - информирует надзорное ведомство.

Отмечается, что дело было возбуждено 29 апреля, а для его расследования была создана следственно-оперативная группа.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в результате конфликта несколько человек были убиты, десятки получили ранения. Кроме того, было сожжено большое количество домов, пограничных пунктов и других сооружений и объектов инфраструктуры.

«Гражданам и государству причинен огромный материальный ущерб», - подчеркивается в сообщении.

Конфликт жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военнослужащих двух государств, которое длилось более шести часов. Стрельба велась в том числе с применением пулеметов и минометов. В случившемся власти двух стран обвиняют друг друга.