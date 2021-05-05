Президент Таджикистана прибудет в Москву для празднования Дня Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая примет участие в Параде Победы, который пройдет в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, однако это не означает, что лидеры разных государств не могут приехать.

В ночь на 5 мая в Москве прошла финальная репетиция Парада Победы. О ходе подготовки к торжественному мероприятию подробно рассказала «Звезда» в своем материале.