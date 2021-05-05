СМИ раскрыли причину смерти принца Филиппа

Причиной смерти принца Филиппа является преклонный возраст, передает Telegraph со ссылкой на свидетельство о смерти. До этого в королевской семье не сообщали о причине смерти Его Высочества. Но, по информации издания, врач написал в документе, что принц ушел из жизни из-за старости.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся в следующую субботу, 17 апреля на территории Виндзорского замка. Букингемский дворец объявил, что королевский траур продлится две недели со дня смерти, а национальный траур - до дня похорон, 17 апреля.

В середине марта в СМИ появилась информация, что принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда сообщалось, что герцог чувствует себя хорошо.