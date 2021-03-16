Принц Филипп покинул больницу после операции на сердце
С 2017 года принц Филипп несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.
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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Об этом сообщает CNN.
О госпитализации 99-летнего принца Филиппа стало известно 17 февраля. Его поместили в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики.
Ранее телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.