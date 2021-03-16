В стране и мире Принц Филипп покинул больницу после операции на сердце Кира Карон С 2017 года принц Филипп несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем. © Фото: Peter Manning, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Об этом сообщает CNN. О госпитализации 99-летнего принца Филиппа стало известно 17 февраля. Его поместили в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики. Ранее телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика