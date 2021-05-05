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Задержанных по делу о гибели людей в сгоревшем отеле в Москве доставили на допрос

Ян Брацкий
13:46 05.05.2021
К следователю доставлены генеральный директор частной организации и управляющий сгоревшим отелем.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Задержанные в рамках расследования уголовного дела о пожаре в московской гостинице доставлены на допрос. Соответствующее видео распространил Следственный комитет. На предоставленных карах видно, как двух закованных в наручники людей выводят из спецавтомобиля полиции. У одного из них на голову накинут капюшон куртки.

О задержании подозреваемых стало известно ранее. Это генеральный директор частной организации 1971 года рождения и управляющий отелем 1979 года рождения. Оба задержаны в порядке 91 статьи УПК Российской Федерации.

Возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская» накануне ночью. В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В результате происшествия погибли два человека. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Также в ведомстве назвали приоритетную версию ЧП. Эксперты полагают, что к трагедии привело короткое замыкание электропроводки.

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