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Двух человек задержали по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

Ян Брацкий
10:13 05.05.2021
В результате пожара, который мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки, погибли два человека.
Двух человек задержали по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Два человека задержаны по делу о пожаре в московской гостинице. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения», - сказала Иванова.

Возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская» накануне ночью. В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В результате происшествия погибли два человека. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Также в ведомстве назвали приоритетную версию ЧП. Эксперты полагают, что к трагедии привело короткое замыкание электропроводки.

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