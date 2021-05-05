Правительство РФ ждет к середине мая отчета о продлении туристического кешбэка. Отвечать за него премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минфину, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи. Речь идет о продлении возможности для путешествующих по России возвращать часть стоимости путевки при поездках по стране до конца 2021 года.

«По блоку поручений Владимира Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчета ответственных ведомств – Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи – уже к середине мая», - говорится в опубликованных на сайте кабмина поручениях.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля, выступил с предложением продлить до конца текущего года программу поддержки российского туризма.

18 марта в стране стартовал новый этап туристического кешбэка. Эта программа позволяет получить вычет за покупку путевок внутри страны. Максимальная сумма - 20% стоимости тура или проживания, но не более 20 тысяч рублей.