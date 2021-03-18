Сегодня, 18 марта, в России стартовал новый этап туристического кешбэка. Эта программа позволяет получить вычет за покупку путевок внутри страны.

Максимальная сумма - 20% стоимости тура или проживания, но не более 20 тысяч рублей. Получить средства можно за туры, приобретенные с 18 марта по 15 июня. При этом в поездку нужно отправиться до 30 июня. Оплата должна быть осуществлена исключительно картой МИР.

Кроме пляжей Крыма и Краснодарского края в Ростуризме рекомендуют присмотреться к оздоровительному отдыху на Кавказе, в Сибири, походам по Алтаю или круизам по Волге.