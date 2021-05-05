В Пентагоне проверят работу специалистов ведомства по НЛО

Надзорный орган американского минобороны изучит, как ведомство обрабатывало информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом говорится в записке представителя Пентагона, текст которой опубликован на сайте ведомства.

«Цель данной оценки - определить степень, в которой министерство обороны предпринимало действия по вопросам НЛО. Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки…», - сказано в записке помощника генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.

Отмечается, что проверка, скорее всего, начнется уже в текущем месяце и пройдет в ряде структур Пентагона.

Как, в свою очередь, сообщает CNN, в июне Национальная разведка Соединенных Штатов и другие ведомства должны предоставить конгрессу «несекретные» отчеты об НЛО.

Ранее документалист Джереми Корбелл, специализирующийся на неопознанных объектах, ссылаясь на источники заявил, что военнослужащие ВМС США обсуждали вероятность существования подводных баз НЛО. Перед этим он опубликовал видео с неопознанными летающими объектами, которое сняли американские военные моряки в 2019 году.