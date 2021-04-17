Документалист опубликовал рассекреченное видео с НЛО, снятое ВМФ США

Документалист Джереми Корбелл опубликовал видео с неопознанными летающими объектами, которое сняли американские военные моряки в 2019 году. Тогда в зоне видимости корабля ВМФ США USS Russell оказались три объекта в форме пирамиды. Информация об происшествии была засекречена.

«Это, наверное, самое лучшее видео с НЛО, которое сняли американское военные», - написал Корбелл.

Ранее Пентагон признал подлинность кадров с неопознанными летающими объектами, которые были запечатлены Военно-морскими силами Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря ведомства, подобное происходит уже не в первый раз.