Документалист опубликовал рассекреченное видео с НЛО, снятое ВМФ США
Корабль USS Russell в 2019 году обнаружил три неопознанных летающих объекта у берегов Калифорнии.
© Видео: Youtube, Jeremy Corbell © Фото: Youtube, Jeremy Corbell
Документалист Джереми Корбелл опубликовал видео с неопознанными летающими объектами, которое сняли американские военные моряки в 2019 году. Тогда в зоне видимости корабля ВМФ США USS Russell оказались три объекта в форме пирамиды. Информация об происшествии была засекречена.
«Это, наверное, самое лучшее видео с НЛО, которое сняли американское военные», - написал Корбелл.
Ранее Пентагон признал подлинность кадров с неопознанными летающими объектами, которые были запечатлены Военно-морскими силами Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря ведомства, подобное происходит уже не в первый раз.