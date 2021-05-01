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СМИ: ВМФ США обсуждали существование подводных баз НЛО

Алексей Курильченко
15:20 01.05.2021
По словам Джереми Корбелла, военные США обсуждали вероятность существования подводных баз НЛО.
СМИ: ВМФ США обсуждали существование подводных баз НЛО
© Фото: Petty Officer 3rd Class Jason Wa, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Специалисты Военно-морского флота США обсуждали вероятность существования подводных баз, к которых взлетают НЛО, которые часто замечают вокруг американских военных кораблей. Об этом заявил документалист Джереми Корбелл, специализирующийся на неопознанных объектах. Он считает, что НЛО являются «трансмедиумными», то есть они способны перемещать как по воде, так и по воздуху.

«Если бы инопланетяне захотели основать на Земле "посольство", то скорее всего оно было бы под водой. Между такими базами свободно перемещались бы НЛО», - рассказал Корбелл в интервью Daily Star.

Источники Корбелла в ВМФ утверждают, что при обнаружении НЛО военные всегда наблюдали на воде круги или пузыри, что лишь подтверждает теорию исследователя.

Ранее Корбелл опубликовал видео с неопознанными летающими объектами, которое сняли американские военные моряки в 2019 году. Тогда в зоне видимости корабля ВМФ США USS Russell оказались три объекта в форме пирамиды.

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