В Турции ужесточат локдаун

Власти Турции решили ужесточить локдаун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 7 мая все магазины в стране смогут продавать только товары первой необходимости: продукты, средства гигиены и корм для животных.

Кроме алкоголя, в Турции запретят продажу электроники, игрушек, канцелярии, одежды. Об этом сообщили в МВД республики.

Напомним, что власти Турции до 17 мая ввели жесткий локдаун. В стране не работают офисы, детские сады, школы, бары, рестораны. Также действует комендантский час.

Россия приостановила авиасообщение с республикой до 1 июня. Данное решение объяснили растущими темпами заболеваемости коронавирусом в стране.

Ранее на одном из турецких курортов после пасхальной вечеринки украинских туристов был закрыт пятизвездочный отель.