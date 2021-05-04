В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки украинских туристов

В турецком отеле отдыхающие из Украины устроили алкогольную вечеринку на Пасху. Из-за того, что туристы не соблюдали санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса, гостиницу пришлось закрыть.

О вечеринке контролирующие органы узнали из постов участников в социальных сетях.

«Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», - приводит слова губернатора Антальи издание Türkiye.

Отмечается, что владельцев пятизвездочного отеля лишили туристического сертификата, а гостей расселили по другим гостиницам.

В Турции в настоящее время действует жесткий локдаун. Он продлится минимум до 17 мая. Ранее Россия приостановила авиасообщение с этой страной до 1 июня.