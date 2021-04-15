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Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Светлана Головина
05:57 15.04.2021
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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С четверга, 15 апреля, Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах на фоне распространения коронавируса.

Ограничение будет действовать до 1 июня. Тем, кто заранее купил путевки, предлагают переоформить их на другие даты, выбрать альтернативное направление для путешествия или сделать возврат денежных средств, отменив тур.

Из Москвы в Стамбул остаются два регулярных рейса в неделю и вывозные. Авиакомпании уже подготовили графики вылетов, но заранее прерывать отдых не обязательно, поскольку обратные рейсы должны состояться по ранее запланированным датам.

В то же время уже сейчас часть россиян принимает решение вернуться из отпуска раньше запланированного. Сегодня ночью в Москву прибыл рейс из Антальи. По словам туристов, обстановка в Турции в целом спокойная. Подавляющее большинство населения носит маски и соблюдает ограничения.

Накануне суточный прирост заболеваемости коронавирусом показал максимум с начала пандемии - почти 63 тысячи случаев заражения. В большинстве турецких провинций, в том числе, в Стамбуле, Анкаре и Анталье власти ввели по выходным комендантский час, а кафе и рестораны переведены в режим доставки или на вынос.

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