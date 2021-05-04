Чтобы не получить штраф: садовод назвала эффективный способ борьбы с сорняками на дачном участке

Чтобы избежать штрафа за сорняки на дачном участке, их необходимо скашивать либо выпалывать, но ни в коем случае не использовать против них различные яды. Такое мнение в беседе с Life высказала председатель Союза садоводов Приозерского района Ленинградской области Любовь Глухова.

«Если дачник столкнулся с такой проблемой, как сорняки на его участке, ядохимикаты лучше всего не использовать, потому что это ваш личный участок. И хотелось бы, чтобы на него и пчелки прилетали, и птички пели, а яды могут это все испортить. Поэтому эти сорняки надо скашивать, а лучше всего их все нужно выпалывать, потому что у них очень большой корень, и, если вы их скосите, есть возможность, что они вырастут снова», - объяснила специалист.

Глухова также посоветовала внимательно следить за соседскими участками, ведь если они заброшены или на них долго не появляются хозяева, то есть вероятность, что семена разросшихся там сорняков ветром прилетят и к вам. Кроме того, она выразила уверенность, что для более эффективного решения данной проблемы вопрос борьбы с сорняками нужно поднимать на законодательном уровне.

Ранее юрист Татьяна Мацукова сообщила, что российским дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорняки, могут выписать административный штраф. Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев, комментируя «Звезде» заявление коллеги, высказал мнение, что статья кодекса об административной ответственности, предусматривающая наказание за поросший сорняками дачный участок, практически не работает.