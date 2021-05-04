Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Чтобы не получить штраф: садовод назвала эффективный способ борьбы с сорняками на дачном участке

Роман Захаров
14:26 04.05.2021
Специалист посоветовала выпалывать сорняки на своем участке, не использовать яды, и внимательно следить за участками соседей.
Чтобы не получить штраф: садовод назвала эффективный способ борьбы с сорняками на дачном участке
© Фото: Elsemargriet, Pixabay
Читайте нас на:

Чтобы избежать штрафа за сорняки на дачном участке, их необходимо скашивать либо выпалывать, но ни в коем случае не использовать против них различные яды. Такое мнение в беседе с Life высказала председатель Союза садоводов Приозерского района Ленинградской области Любовь Глухова.

«Если дачник столкнулся с такой проблемой, как сорняки на его участке, ядохимикаты лучше всего не использовать, потому что это ваш личный участок. И хотелось бы, чтобы на него и пчелки прилетали, и птички пели, а яды могут это все испортить. Поэтому эти сорняки надо скашивать, а лучше всего их все нужно выпалывать, потому что у них очень большой корень, и, если вы их скосите, есть возможность, что они вырастут снова»,  - объяснила специалист.

Глухова также посоветовала внимательно следить за соседскими участками, ведь если они заброшены или на них долго не появляются хозяева, то есть вероятность, что семена разросшихся там сорняков ветром прилетят и к вам. Кроме того, она выразила уверенность, что для более эффективного решения данной проблемы вопрос борьбы с сорняками нужно поднимать на законодательном уровне.

Ранее юрист Татьяна Мацукова сообщила, что российским дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорняки, могут выписать административный штраф.  Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев, комментируя «Звезде» заявление коллеги, высказал мнение, что статья кодекса об административной ответственности, предусматривающая наказание за поросший сорняками дачный участок, практически не работает

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:59 В стране и мире
Видео
Спасатели обнаружили тела троих туристов в районе схода лавины в Бурятии
11:47 Спорт
Видео
«Я разозлилась»: Тансыккужина рассказала, как скандал с флагом РФ повлиял на ее игру на ЧМ по шашкам
11:46 В стране и мире
Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
07:44 В стране и мире
Видео
Момент обрушения метромоста в Мехико попал на видео
04:59 В стране и мире
В МВД рассказали, в каких случаях могут аннулировать российское гражданство
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.