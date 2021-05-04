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Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках

Роман Захаров
08:31 04.05.2021
Юрист напомнила, что действующим законодательством РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
© Фото: Gabriele Lässer, Pixabay
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Российским дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорняки, могут выписать административный штраф. Об этом рассказала юрист Татьяна Мацукова.

Эксперт напомнила, что действующим законодательством РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

«К числу сорных растений относятся: борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», - приводит РИА Новости слова юриста.

Мацукова объяснила, что правонарушение может заключаться как в совершении действия, например, в использовании зараженных семян, так и в бездействии - когда дачник уничтожает сорные растения или не убирает их механическим путем. За это россиянам грозят предупреждение либо административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил россиян о наказании за разведение костров на своем дачном участке. По словам эксперта, за это нарушение гражданам может грозить штраф до пяти тысяч рублей.

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