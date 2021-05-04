Адвокат оценил перспективы штрафов для дачников за поросшие сорняками участки

Статья кодекса об административной ответственности, предусматривающая штраф за поросший сорняками дачный участок, практически не работает. Такое мнение высказал адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

В беседе со «Звездой» он оценил вероятность того, что российских дачников начнут штрафовать за поросшие сорняками участки, о чем ранее сообщила юрист Татьяна Мацукова. По словам адвоката, за более чем десятилетнюю практику он столкнулся с подобным делом только один раз.

«Помню случай во Владимирской области, когда моего клиента оштрафовали за то, что у него участок был поросший и не использовался по целевому назначению. Но там проблема была не в одуванчиках. Он весь зарос сорняком и все было более серьезно. Есть такие штрафы, но реально эта статья практически не работает», - сказал Маковеев.

К разряду сорных эксперты относят борщевик Сосновского, полевую мяту и осот, одуванчик и ромашку, амброзию и чертополохи разных видов. Но реально, считает юрист, никто не занимается подобными делами.

«Инспекторам не хочется с этим возиться, возможно люди просто не доходят до адвокатов, потому что консультация стоит дороже, чем штраф», - добавил адвокат.

Тем временем, это правонарушение карается штрафом в размере от 300 до 500 рублей и может заключаться как в совершении действия, например, в использовании зараженных семян, так и в бездействии - когда дачник уничтожает сорные растения или не убирает их механическим путем.