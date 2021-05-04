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Адвокат оценил перспективы штрафов для дачников за поросшие сорняками участки

Ян Брацкий
10:37 04.05.2021
За растущие на участке одуванчики, ромашку или борщевик дачник рискует заплатить штраф до 500 рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Capri23auto, Pixabay
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Статья кодекса об административной ответственности, предусматривающая штраф за поросший сорняками дачный участок, практически не работает. Такое мнение высказал адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

В беседе со «Звездой» он оценил вероятность того, что российских дачников начнут штрафовать за поросшие сорняками участки, о чем ранее сообщила юрист Татьяна Мацукова. По словам адвоката, за более чем десятилетнюю практику он столкнулся с подобным делом только один раз.

«Помню случай во Владимирской области, когда моего клиента оштрафовали за то, что у него участок был поросший и не использовался по целевому назначению. Но там проблема была не в одуванчиках. Он весь зарос сорняком и все было более серьезно. Есть такие штрафы, но реально эта статья практически не работает», - сказал Маковеев.

К разряду сорных эксперты относят борщевик Сосновского, полевую мяту и осот, одуванчик и ромашку, амброзию и чертополохи разных видов. Но реально, считает юрист, никто не занимается подобными делами.

«Инспекторам не хочется с этим возиться, возможно люди просто не доходят до адвокатов, потому что консультация стоит дороже, чем штраф», - добавил адвокат.

Тем временем, это правонарушение карается штрафом в размере от 300 до 500 рублей и может заключаться как в совершении действия, например, в использовании зараженных семян, так и в бездействии - когда дачник уничтожает сорные растения или не убирает их механическим путем.

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