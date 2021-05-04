«Я разозлилась»: Тансыккужина рассказала, как скандал с флагом РФ повлиял на ее игру на ЧМ по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина, защитившая накануне титул чемпионки мира по шашкам, поделилась со «Звездой» впечатлениями об игре и рассказала о своих эмоциях после победы.

«Мне просто хотелось стоять и смеяться. Очень приятно, когда стараешься, вкладываешься и в итоге все хорошо заканчивается. Это огромнейшая радость. Не верится, что такое может быть, потому что отыгрываться всегда намного сложнее...Я привыкла все доказывать своим профессионализмом и своим характером. Уважение коллег получается, если вот таким тяжелым способом идти, а это очень важно для меня», - заявила она.

Также Тансыккужина рассказала, каким образом на ее игру повлияло ее поражение 27 апреля, когда во время четвертого раунда противостояния флаг РФ и табличка с именем шашистки были убраны прямо в ходе встречи. Тогда россиянка отвлеклась на это, допустила грубую ошибку и в итоге проиграла партию.

«Это не могло не оставить отпечатка. Я разозлилась. Я знала, что очень многих людей задело за живое и что я просто обязана выиграть. Игралось мне, конечно, непросто здесь, потому что я постоянно отставала. В общем, время шло, а отставание сохранялось. Даже в восьмом раунде, это за день до последней игры, я уже подумала, что не получится. Выиграла последнюю партию и сравняла счет, а потом в переигровке у меня уже второе дыхание открылось. Ситуация, конечно, повлияла, но она привела к общей победе нашей», - поделилась Тансыккужина.

Ранее россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам. Она переиграла польку Наталью Садовскую. Ранее в Варшаве прошел финальный матч из девяти раундов.

После девяти раундов противостояния счет был равным - 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Позже вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц. Уже в четвертой партии в блиц победу одержала Тансыккужина.