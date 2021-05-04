Несмотря на скандал с флагом: Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам. Она переиграла польку Наталью Садовскую. Ранее в Варшаве прошел финальный матч из девяти раундов.

После девяти раундов противостояния счет был равным - 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Позже вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц. Уже в четвертой партии в блиц победу одержала Тансыккужина, передает ТАСС.

Напомним, во время четвертого раунда противостояния 27 апреля флаг РФ и табличка с именем шашистки были убраны прямо по ходу встречи. Тансыккужина отвлеклась на это, допустила грубую ошибку и в итоге проиграла партию. Данный инцидент был запечатлен во время прямой трансляции шахматисток.