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«Негативное психологическое воздействие»: глава Минспорта РФ оценил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

Алексей Курильченко
19:25 28.04.2021
Олег Матыцин заявил, что организаторы чемпионата по шашкам оказали психологической давление на российскую спортсменку, убрав флаг во время игры.
«Негативное психологическое воздействие»: глава Минспорта РФ оценил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам
© Фото: tamara.tansykkuzhina Facebook
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше «некорректным поступком» и отметил, что это могло оказать психологическое давление на спортсменку Тамару Тансыккужину.

«Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала. К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», - заявил Матицын.

В ходе матча за титул чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Наталией Садовской организаторы убрали российский флаг. Инцидент был запечатлен во время прямой трансляции шахматисток. По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, руководству чемпионата поступил «звонок сверху».

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