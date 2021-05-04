Число погибших в результате обрушения метромоста в Мехико выросло до 23 человек

До 23 человек выросло количество погибших в результате обрушения метромоста в Мехико. Еще 65 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Об этом изданию El Universal сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шайнбаум.

Инцидент произошел на юго-востоке Мехико в районе станций Оливас и Тесонко. Момент трагедии попал на видео. На кадрах с камеры наблюдения видно, как на мост заезжает поезд и уже через секунду вместе с пролетом падает на проезжающие внизу автомобили.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и тяжелая строительная техника. К разбору завалов подключили подъемный кран. Тем временем, существует реальная угроза новых обрушений, из-за чего работы периодически приостанавливают.

El Universal напоминает, что о риске обрушения метромоста местные жители говорят с 2017 года, когда после землетрясения его опоры покрылись трещинами. Реальная причина трагедии станет известна после завершения расследования.