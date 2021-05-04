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Момент обрушения метромоста в Мехико попал на видео

Ян Брацкий
07:44 04.05.2021
В результате происшествия по меньшей мере шесть человек погибли и 80 получили травмы различной степени тяжести.
© Видео: David Wolf, twitter © Фото: Ambriz_Oficial, Twitter
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Опубликованы кадры крушения метромоста в Мехико. На них видно, что за секунды до обрушения на мост заехал поезд. Затем пролет полетел вниз, а вагоны вместе с ним на проезжающие автомобили. Все произошло на высокой скорости.

По меньшей мере шесть человек погибли и 80 пострадали в результате ЧП. Инцидент произошел на юго-востоке мексиканской столицы, в районе станций Оливос и Тесонко, сообщает РИА Новости со ссылкой на аварийно-спасательные службы.

В эти минуты к месту ЧП следуют кареты скорой помощи, спасатели и пожарные автомобили. Территория места происшествия оцеплена, слышны звуки сирен автомобилей оперативных служб. На место выехала мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум. Точные причины случившегося пока не известны.

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