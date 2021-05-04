Метромост с поездом рухнул в Мехико

Огромный метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. О произошедшем сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум.

«Я направляюсь к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии», - написала Шейнбаум в своем Twitter-аккаунте.

К это минуте известно что инцидент произошел на юго-востоке мегаполиса, в районе станций Оливос и Тесонко. Очевидцы ЧП публикуют многочисленные видео с места происшествия.

На кадрах видно, как среди обломков моста лежат два вагона поезда. Точные причины случившегося пока неизвестны, информация о погибших и пострадавших также отсутствует.