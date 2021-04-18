В Белом доме рассказали, какие военные останутся в Афганистане после 11 сентября

После 11 сентября США оставит в Афганистане часть своих войск для охраны посольства - остальные военнослужащие будут выведены из страны. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я могу сказать, что США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября», - дополнил Салливан в эфире телеканала CNN.

О решении вывести американские войска из Афганистана заявил президент США Джозеф Байден. Глава государства намерен убрать войска из страны перед годовщиной терактов 11 сентября.