В России назвали условие для отказа от выхода из ДОН

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов озвучил условие, при котором Россия останется в Договоре по открытому небу (ДОН).

По его словам, если США решат вернуться к соблюдению ДОН, то РФ останется в Договоре.

«Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет. Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками», – рассказал Гаврилов в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что на принятие такого решения у американской стороны есть время до конца мая.

Ранее Гаврилов заявлял, что складывающаяся вокруг Договора по открытому небу ситуация ведет к его развалу. По его словам, в считанные дни законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту. Далее проект будет рассмотрен в палатах Федерального собрания. После завершения этих процедур Россия передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде, подчеркнул дипломат.

Процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая.