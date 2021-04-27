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В МИД РФ рассказали о рассмотрении Россией проекта по выходу из ДОН

Кира Карон
03:04 27.04.2021
В ближайшее время проект о денонсации ДОН представят Путину.
В МИД РФ рассказали о рассмотрении Россией проекта по выходу из ДОН
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что в считанные дни законопроект по выходу России из Договора по открытому небу представят президенту РФ Владимиру Путину. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

В считанные дни законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту. Далее проект будет рассмотрен в палатах Федерального собрания.

Гаврилов также отметил, что Россия озабочена тем, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору. По его словам, «весьма серьезные претензии» выдвигались в сторону США до выхода страны из договора.

«Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор. Пока же все идет к развалу договора», - добавил Гаврилов.

В заключение руководитель добавил, что «односторонних уступок от России ждать не следует».

Ранее стало известно, что РФ готова рассмотреть проект о денонсации ДОН в ближайшие дни. Процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая.

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