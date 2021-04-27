РФ готова рассмотреть проект о денонсации ДОН в ближайшие дни

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что складывающаяся вокруг Договора по открытому небу (ДОН) ситуация ведет к его развалу. В считанные дни Россия будет готова утвердить его денонсацию.

Гаврилов отметил, что от России не следует ждать односторонних уступок.

«При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», - рассказал Гаврилов.

По его словам, в считанные дни законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту. Далее проект будет рассмотрен в палатах Федерального собрания.