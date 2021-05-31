Обмен ударами: к чему приведет санкционное противостояние Минска и Брюсселя

Всю прошлую неделю ЕС будоражило происшествие с пассажирским самолетом, который экстренно приземлился в Минске. Эта тема стала главной в майском саммите ЕС.

Не дожидаясь даже начала расследования, лидеры европейских стран прямо за ужином и слоеным пирогом из мускатной тыквы с черными трюфелями начали придумывать, как наказать Белоруссию. Еще до кофе, согласовали первый шаг - закрыть воздушное пространство и аэропорты Евросоюза для белорусских авиакомпаний, а европейским рекомендовали лететь в обход. Что Брюссель взял курс на эскалацию, чувствуется даже по выбору слов.

«Это была атака на демократию, нападение на свободу слова и на европейский суверенитет. Такое возмутительное поведение требует решительного ответа», - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с подобной оценкой полностью согласилась и предложила свои варианты возможных шагов со стороны ЕС.

«Мы считаем, что речь идет о нарушении международного соглашения. Для нас было важно направить политический сигнал», - отметила Меркель.

Легким движением руки Брюссель устроил настоящую воздушную блокаду Белоруссии. Если зайти на портал Flightradar - сложно не заметить, что небо над страной стало непривычно пустым, а ведь еще недавно Минск был одним из самых популярных пересадочных пунктов Европы. К бойкоту уже присоединились 15 стран. В аэропортах Европы рядом с информационными табло появились фотографии задержанного в Белоруссии Романа Протасевича. Указание пришло прямиком из Брюсселя, от председателя Европарламента.

Среди тех, кто внял санкционным увещеваниям Брюсселя - такие авиагиганты как Air France, British Airways, Lufthansa. Примечательно, что эти компании сейчас в крайне тяжелом финансовом положении из-за пандемии, но по политическим причинам перевозчики будут жечь топливо, чтобы облететь Белоруссию. А ведь лишний час в воздухе для авиационного лайнера стоит до 20 тысяч долларов. Расплачиваться в конечном счете придется пассажирам. Они уже ощутили на себе последствия санкций евробюрократов. В минском международном аэропорту застряли тысячи человек.

«Беспомощность. Никто даже не может подсказать, как улететь. Политика, больше ничего, а мы заложники, рядовые люди, с проблемами и детьми», - негодует пассажирка Эмма Мащер.

Авиационная война против Белоруссии не могла не отразиться на ситуации с перелетами в целом. Рейс компании Air France Париж - Москва был трижды отменен и лишь 29 мая смог вылететь в российскую столицу. В Кремле объяснили, чтобы согласовать новые маршруты полетов в обход воздушного пространства Белоруссии, нужно время.

«Самолет не влетает в любом месте в страну, есть определенные согласованные точки и согласованные эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и что прежде всего речь идет все-таки об обеспечении авиационной безопасности», - объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Брюссель не только рекомендовал европейским авиаперевозчикам летать в обход, но и закрыл небо ЕС для белорусских авиакомпаний. Национальный перевозчик страны - «Белавиа» лишился всех своих рейсов в Европу. Гендиректор компании недоумевает, почему компания должна страдать, если она не имеет никакого отношения к инциденту с ирландским лайнером.

«Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не "Белавиа". Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Подлость», - считает генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

С его слов, несмотря на давление, он не намерен сдаваться и увольнять персонал.

«Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий. Мы не сократим персонал на 50 процентов, как вы бы хотели. Мы прорвемся. Васильки останутся в небе, мы будем летать», - заверил Чергинец.

Но только лишь воздушной блокады, чтобы наказать Минск, европейским депутатам показалось мало. Уже в четверг, 27 мая, на неформальном саммите в Лиссабоне они думали, как ударить побольнее по экономике страны. Бить Брюссель планируют по самым доходным госпредприятиям, таким как «Беларуськалий» - на которых трудится порядка 40 процентов всех работающих белорусов, но демократическую Европу это не смущает. Скорее наоборот - цель снизить уровень жизни белорусов и вызвать недовольство и новые протесты.

«Мы позаботимся о том, чтобы давление сохранялось, и чтобы мы ударили их сильнее всего там, где мы можем ударить их, конечно же, по их росту и их положению, по их кошельку, по всему», - ничуть не стесняясь своих слов заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Между тем, Евросоюз активно намекает - Белоруссия может получить три миллиарда евро инвестиционной помощи. Но эти деньги Брюссель готов отдать, но только тем, кто «поведет страну к демократическому переходу». Особенно вдохновилась лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она даже проанонсировала возрождение партизанского движения в Белоруссии. И как нельзя кстати пришлось и ее европейское турне. Сегодня у нее запланирован прием в Таллине, а 28 мая она встречалась с премьером Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

«Мы должны использовать это окно возможностей. Так что теперь нам нужно быть сильнее, смелее. Я имею в виду, что Европейский союз должен быть сильнее, смелее в своих резолюциях и решениях», - призвала Тихоновская.

Мощная поддержка белорусской оппозиции пришла и из Голливуда - американская актриса Анджелина Джоли на этой неделе общалась с писательницей и одной из лидеров протестов Светланой Алексиевич. Что Запад ведет целенаправленную гибридную войну против Белоруссии и намеренно душит Минск, заявил сам президент Александр Лукашенко.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война», - отметил Лукашенко.

Впрочем, есть страны, которые считают, что гневная реакция ЕС не пропорциональна инциденту с посадкой самолета в Минске. Не рубить с плеча, а разобраться во всех деталях произошедшего призывает Китай. Вступилась за Белоруссию и Анкара. Турция заблокировала заявление НАТО о неких «практических действиях» в отношении официального Минска. Москва с самого начала призывала Запад не делать поспешных выводов - и не демонизировать тех, кто им не нравится.

«Белорусские власти четко сказали, с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов. Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, знаете, ну просто по дипломатическим меркам неприлично, да и по человеческим меркам тоже. Но требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании», - констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Лондоне и вовсе договорились до того, что в скандале с рейсом Ryanair виновата Россия. Министру иностранных дел королевства, оказывается, сложно поверить, что Москва к белорусским событиям не имеет отношения. Прием тот же - highly likely. Якобы в событиях в Минске мог быть и «российский след». То есть, как обычно, могло его и не быть.

«Очень трудно поверить, что подобные действия могли быть предприняты как минимум без молчаливого согласия Москвы», - решил министр иностранных дел Великобритании Рааб.

И вот, на основании своих очередных предположений, Лондон пригрозил обложить санкциями газопроводы «Ямал - Европа» и, что еще более неожиданно, «Северный поток - 2». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва ответит на любые недружественные действия Лондона.

«Эти заявления точно не стали неожиданностью. Это знаменитая "британская логика", ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика последние десятилетия перестала быть рациональной, оказалась заложницей одержимых русофобией ставленников британского политического истеблишмента», - заявила Захарова.

Судя по реакции Лондона и по тому, как стремительно последовали санкции, эксперты не исключают - инцидент в небе над Белоруссией дело рук британских спецслужб, уж больно знакомый почерк.

«Такого рода операции, которые выглядят со стороны достаточно естественно, это конек, на котором например специализируется известная всем британская разведка Ми-6. Когда Белоруссия вляпалась в эту "медовую ловушку" - по-другому ее не назовешь, то она не понимала, какие будут последствия. А последствия пошли по нарастающей. Понятное дело, что это было сделано для того, чтобы подставить Белоруссию и максимально осложнить ей жизнь», - уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Между тем Белоруссия молча сносить удары не намерена - Александр Лукашенко уже поручил правительству разработать ответные меры. Белоруссия может приостановить сотрудничество с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией, ограничить работу политических фондов, которые работают на территории Республики. Наконец, может запретить импорт и транзит товаров.

Досталось и Украине, которая в первых рядах поспешила закрыть украино-белорусскую воздушную границу. Белорусская нефтяная компания, обеспечивающая Украину популярной маркой бензина АИ-95, заявила о приостановке поставок. И цены на заправках полетели вверх. Получилось в лучших традициях Незалежной - в желании выслужиться перед Западом Киев снова выстрелил себе в ногу. Хотя о том, что лучше не злить Лукашенко, говорили даже украинские эксперты.

«Тысячи людей пострадают. Если Лукашенко обозлится всерьез и скажет: "Все, ни грамма горючки в Украину не поставляем", я посмотрю, что будет делать украинское сельское хозяйство. Я уже не говорю о том, что тысячи украинских граждан летели транзитом через Беларусь в Москву и вообще в Россию, для того чтобы там работать, к своим родственникам и так далее», - сказал украинский политолог Михаил Погребинский.

Но несмотря на все санкции со стороны ближайших соседей - Белоруссия готова организовать для граждан Украины, Польши, Литвы - вакцинные туры. Ведь люди, по словам Александра Лукашенко, не должны страдать от политики. А потому Минск откроет несколько переходов на границе и обустроит палатки для вакцинации для всех желающих привиться российским «Спутником V».