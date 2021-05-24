В стране и мире Инвестиционная помощь Европы для Белоруссии на 3 млрд евро заморожена Светлана Головина Решение принято в связи с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска. © Фото: Ilya Galakhov Global Look Press Читайте нас на: Инвестиционная помощь Евросоюза для Белоруссии в размере трех миллиардов евро заморожена. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Она останется замороженной до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической», - цитирует ее ТАСС. Ранее стало известно, что Великобритания ввела запрет на полеты всех авиаперевозчиков республики.



Решение принято в связи с экстренной посадкой Ryanair в аэропорту Минска. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика