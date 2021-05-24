Инвестиционная помощь Европы для Белоруссии на 3 млрд евро заморожена
Решение принято в связи с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска.
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Инвестиционная помощь Евросоюза для Белоруссии в размере трех миллиардов евро заморожена. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Она останется замороженной до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической», - цитирует ее ТАСС.
Ранее стало известно, что Великобритания ввела запрет на полеты всех авиаперевозчиков республики.
Решение принято в связи с экстренной посадкой Ryanair в аэропорту Минска.