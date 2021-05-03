В МИД рассказали, рассматривается ли сценарий отключения РФ от SWIFT

Сценарий отключения России от международной межбанковской системы SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», - сказала она в интервью RT.

По словам Захаровой, альтернативным инструментом может стать «Система передачи финансовый сообщений» Банка России. В настоящее время, отметила дипломат, обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами: европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

SWIFT - межбанковская система обмена данными. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.

Ранее в Европарламенте призвали отключить Россию от данной системы в случае «продолжения агрессии» на Украине. Позднее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ по вопросам отключения от SWIFT.