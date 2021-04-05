В МИД России не исключили появления альтернативы системе SWIFT

Замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что в России не исключено появление альтернативной SWIFT платежной системы.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована на новой технологической основе», - отметил он, передает РИА Новости.

По мнению Панкина, развитие альтернативных SWIFT систем, которые не станут претендовать на монополию в этой сфере, является «ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Напомним, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти принимают во внимание абсолютно все возможные угрозы в свой адрес со стороны западных государств, включая возможное отключение РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.